В 23-м туре итальянской футбольной лиги Серия А украинский полузащитник Руслан Малиновский, который играет за Аталанту, решил исход матча и помог клубу заработать 3 очка в матче против Фиорентины.

Матч начался неприятно для команды Малиновского - Кьез забил гол в ворота Атланты. Однако после перерыва Фиорентина получила гол в ответ, счет сравнял Сапата. Но решающий гол забил игрок сборной Украины, полузащитник Атланты Руслан Малиновский - он отправил мяч в нижний дальний угол ворот на 72-й минуте.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу клуба украинца.

Стоит отметить, что Малиновский появился на поле только к 64-й минуте.

Аталанта занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, с 42-мя очками оторвавшись от Ромы на три пункта.

Малиновский в этом сезоне отыграл за Атланту 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

Ранее мы писали о том, что на сборах в Турции Шахтер (перед встречей в 1/16 финала Лиги Европы с Бенфикой - Ред.) сыграл очередной спарринг в Турции. "Горнякам" удалось одержать волевую победу над шестикратным чемпионом Словении Олимпией из Любляны со счетом 3:1.

Так же мы рассказывали, что тренировка донецкого Шахтера на сборах в Белеке прошла под пристальным контролем главного футбольного ревизора Украины, тренера национальной сборной Андрея Шевченко.