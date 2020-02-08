В 2013 году суд признал виновным американца, который убил собственного сына ради получения его страховки и приговорил его к 15 годам заключения. Спустя почти семь лет жителя США признали виновным в давнишнем убийстве своей жены, которое он совершил по той же причине.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Сообщается, что 1 января 1991 Карл Карлсен подстроил убийство своей 30-летней жены Кристины Карлсен, спровоцировав пожар в доме. Женщина не смогла выбраться из ванной и задохнулась. Спустя несколько дней Карл получил 215 000 долларов страховки по ее полису и переехал с детьми из Калифорнии в штат Нью-Йорк, откуда он родом.

Примечательно, что Кристина погибла всего через 19 дней после того, как муж застраховал ее жизнь. Несмотря на подозрительное обостоятельство, Карлсену обвинения тогда не предъявили.

Позже, в 2008 году Карл присутствовал на подписании документов своим сыном, согласно которым, в случае смерти 23-летнего Леви Карлсена 700 000 долларов страховых средств достанутся отцу. Спустя несколько часов вторая жена убийцы, Синди, обнаружила тело их сына Леви в гараже - грузовик, который он чинил, упал и придавил его. Однако и тогда полиция не придала значение такому совпадению.

Через три года Синди Карлсен узнала, что ее муж вложил деньги от страховки сына в ее собственную страховку - уже на сумму в 1,2 миллиона долларов. Сделав выводы, Синди обратилась в полицию, где ей дали скрытый микрофон и попросили ее спровоцировать мужа на признание. Ей это удалось: Карл рассказал, что нарочно подстроил падение грузовика на их сына.

В 2013 году Карлсен признал вину в убийстве сына и получил 15 лет тюрьмы. Только тогда полицейские Калифорнии и заново открыли расследование смерти Кристины Карлсен.

И вот уже в этом году, 3 февраля присяжные признали 59-летнего Карлсена виновным в убийстве жены. Суд пришел к выводу, что Карлсен намеренно устроил пожар в доме и заколотил окно ванной, чтобы Кристина погибла. 17 марта станет известно, какое наказание суд выберет убийце. Карлсен может получить вплоть до пожизненного заключения без права досрочного освобождения.

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