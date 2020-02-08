Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена во время своего визита в Ватикан подарили папе римскому Франциску I праздничную фарфоровую посуду для кути (ступу), расписанную золотом.

Стоит отметить, что подарок лидеру католиков произвел украинский бренд Gunia Project. Ориентировочная цена данного изделия составляет 3 600 грн (почти 150 долларов США).

Напомним, что это не первый подарок от отечественной марки, который преподносили Зеленские зарубежным лидерам.

Так, в ходе рабочего визита украинского президента в Эстонию, глава прибалтийского государства Керсти Кальюлайд подарила ему велосипед и мед. В ответ Зеленский вместе со своей супругой презентовали Кальюлайд вышиванку и шелковый платок от Gunia Project.

Ранее "Страна" объясняла, почему Елена Зеленская была одета во все черное на встрече с понтификом.