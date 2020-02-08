Украинский боксер Артем Далакян в Киеве подтвердил свой титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе. Это случилось после победы над венесуэльцем Хосбером Пересом в субботу, 8 февраля.

Так, украинский спортсмен с первого раунда активно пытался навязать свое преимущество противнику, однако Перес изредка отвечал Далакяну успешными ударами. Напряженно прошел и четвертый раунд, во время которого украинец отметтился мощной атакой, однако противник отвечал наравне.

В последнем раунде Далакян доминировал над Пересом, однако завершить поединок нокаутом ему не удалось. Победа украинцу досталась по единогласному решению судей.

Для Переса это был первый поединок в карьере за пределами Южной Америки. Далакян в четвертый раз защитил пояс и провел свой 19-й бой в Украине.

Всего в активе Далакяна 20 побед (14 - нокаутом). Перес потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.

Ранее мы писали о том, что чемпион мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол поделился мнением о том, почему Украина превосходит Россию по количеству чемпионов.

Также "Страна" сообщала, что боксер Стивенсон вышел из комы, в которую попал после нокаута украинца Гвоздика.