8 февраля состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2020, которое в этом году пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Из 8 участников в финал прошли трое - JERRY HEIL, Go-A, Марина Круть. При этом и судьи и зрители были единодушны и отдали самую высокую оценку бандуристке Марине Круть (Krutь).

Для Евровидения девушка выбрала песню "99", которую исполнила под аккомпанемент бандуры. Она написала ее совместно со своим парнем, который поддерживал ее в зале. По ее словам, она о том, что, если ты упал, есть 99 причин для того, чтобы подняться.

Девушка не раз упоминала о семье со сцены. Например, выяснилось, что ее мама собирала деньги на свадьбу, но, когда узнала, что дочь принимает участие в нацотборе на Евровидение, купила ей новый инструмент, с которым Марина и выступила. Девушка призналась, что, поскольку у нее нет продюсера, то пришлось потратиться и на платье, и на инструмент, и на анимацинный ролик, который шел заставкой во время выступления.

Судьям понравилось выступление. Они отметили, что бандура органично вплетена в электронную музыку и звучит действительно необычно и современно. Правда, они посоветовали, что-то придумать с номером, чтобы было больше видно саму Марину.

Тина Кароль возразила, что бандура тяжелая и с ней неудобно ходить по сцене, на что Андрей Данилко предложил приделать к ней ремень.

Марина Круть - музыкант из Хмельницкого, на сцене она уже около 14 лет. Она известна, как финалистка шоу "Х-Фактор", участница многочисленных украинских фестивалей - GogolFest, RespublikaFest, Бандерштат.

Марина Круть. Фото: Instagram

В интервью она не раз рассказывала, что главное ее желание - показать всему миру, что бандура может звучать современно. По словам музыканта, это забытый и недооцененный музыкальный инструмент, у которого большое будущее, и что бандура еще завоюет мир.

Марина Круть. Фото: Instagram

KRUTь постоянно экспериментирует с различными сессионными музыкантами, чтобы наполнить свою музыку еще более интересными и глубокими звуками. Во время полуфинала нацотбора она рассказала, как играла на бандуре на улице в Гонконге и к ней подошел дирижер из местного симфонического оркестра и пригласил выступить с ними, поскольку для иностранцев бандура - это диковинка и они часто восторженно реагируют на нее.

Марина работала в Китае полгода. Перед ней открывались хорошие перспективы, но она поняла, что не хочет там жить и вернулась в Украину.