В Запорожской области произошла нелепая трагедия. Здесь под лед провалились трое малолетних детей. Их жизни спасти не удалось.

Об этом информирует пресс-служба спасателей.

"8 февраля в 20:24 в ГСЧС поступила информация, что в с. Долинское Запорожского района на местном пруду провалились под лед и утонули 3 ребенка (2014 г.р.)", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали три бригады медиков. Спустя час борьбы медиков за жизни детей они скончались.

По словам Константина Милашенко, директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, всем погибшим детям было по пять лет, среди них двое близнецов.

Ранее мы писали о том, что в селе Чернобаевка Херсонской области 9-летний мальчик случайно провалился в заброшенный колодец, играя в прятки с другом.

Также "Страна" сообщала, что в ночь с субботы на воскресенье, 25 января, на окраине Ирпеня (Киевская область) утонул автомобиль. Машина Hyundai Elantra слетела с дороги и упала в реку. В салоне был водитель и ребенок, он сейчас в реанимации.