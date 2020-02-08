В воскресенье, 9 января на Германию обрушится мощный ураган "Забине" и задержится на севере и западе страны на два дня. Порывы ветра достигнут отметки в 175 километров в час.

Об этом сообщает информагентство DW.

В свою очередь главные метеорологи страны уже предупредили немцев о том, что сильные порывы ветра пронесутся по Германии со скоростью от 100 до 175 километров в час. Ожидается, что ураган, который придет с Атлантики, выкорчует деревья и сорвет покрытия крыш на севере и западе страны. По данным экспертов, самая сложная погодная ситуация ожидается в ночь на понедельник, 10 февраля.

Управление "Deutsche Bahn" выступило с предупреждением о возможных проблемах с работой инфраструктуры железной дороги и посоветовало пассажирам воздержаться от поездок в период с 9 по 11 февраля.

Ранее мы писали о том, что мощный ураган прошелся по Чехии 28 января и натворил немало бед. Стихия оставила без электричества тысячи домохозяйств, повалила десятки деревьев и повредила автомобили.

А в конце декабря прошлого города мощный тайфун забрал жизни более 40 человек на Филиппинах.