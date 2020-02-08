Сегодня, 8 февраля, в Киеве прошел первый полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкурс Евровидение-2020. Прямую трансляцию вели сразу три канала - UA:Перший, UA:Культура и телеканал СТБ.

И после выступления первой восьмерки, ведущий шоу Сергей Притула, признал, что ярко выраженного фаворита сегодня на сцене не было.

Жюри поставило самый низкий бал 1 певице Assol, 2 бала получила группа GIO, а 3 балла досталось группе [О]. 4 балла получила Katya Chilly, 5 - группа CLOUDLESS, и 6 баллов получила группа GO-A. 7 баллов получила JERRY HEIL, а высший балл от жюри - 8 - достался Марине KRUTЬ.

Видео: UA:Перший

После жюри были оглашены итоги зрительского голосования. Итак, телезрители выставили участникам такие оценки.

Assol - 1 балл, 2 - группа Группа [О], 3 бала получила Katya Chilly, группа GIO - 4, 5 баллов ушли к группе CLOUDLESS. 6 баллов получила группа JERRY HEIL, 7 - GO-A и 8 баллов получила Марина KRUTЬ.

Таким образом первая тройка финалистов выглядит так - KRUTЬ, JERRY HEIL и GO-A.

Отметим, что второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 пройдет 15 февраля и 22 февраля состоится финал.

В жюри конкурса в этом году вошли Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

Ранее "Страна" сообщала, как проголосовать за своего участника на Евровидении-2020.