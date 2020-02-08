В Таиланде силовики ворвались и осмотрели торговый центр, где, как предполагалось, военнослужащий с оружием удерживает 16 человек в заложниках. Однако спецназ не обнаружил там преступника и потерпевших.

Об этом сообщает Bangkok Post.

Спецслужбы Таиланда зашли на 4-й этаж центра, где стрелок находился с заложниками. Осмотрев его, силовики не нашли ни преступника, ни пострадавших.

"Страна" уже сообщала о том, что военнослужащий украл оружие и боеприпасы и застрелил своего командира и двух сослуживцев в военном лагере Суратхампитхак (Корат) перед тем, как сбежать на украденном военном автомобиле. Он обстрелял мирных жителей вдоль маршрута до торгового центра Terminal 21 в районе Муанг. Было убито 20 человек.

Войска из специального военного подразделения были направлены к ТЦ, где нападавший удерживал 16 человек в заложниках на четвертом этаже.

Также известно, что Facebook удалил аккаунт таиландского военнослужащего, который устроил массовую стрельбу на востоке Таиланда. В представительстве соцсети уверяют, что любой контент, связанный с атакой, и который нарушает политику платформы будет удален.