В этом году в ежегодных межгосударственных учениях "Sea Breeze-2020" в Одессе примут участие военнослужащие из Японии и Южной Кореи.

Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

"Важным показателем этого года стало привлечение новых участников, а именно представителей Японии и Южной Кореи. Также, впервые в истории "Sea Breeze" в сухопутном компоненте планируется участие подразделения Вооруженных Сил Норвегии", - заявил Алексей Доскато, руководитель учений от Украины, капитан 1 ранга.

По словам пресс-службы пограничников, международный штаб уже согласовывал концепцию и основной сценарий будущих маневров на учениях в Одессе.

"Детальный план, содержание стратегических и учебных задач, состав стран-участниц, определение локаций, районов стрельб, а также другие составляющие комплексных многокомпонентных мероприятий - все это было заявлено, просчитано, возложено на легенду учений с учетом специфики каждого ведомства и структуры, которые принимают участие", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что учения "Sea Breeze" проходят в Одессе с 1997 года.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео прошлогодних одесских учений, в которых приняли участие подразделения Соединенных Штатов Америки, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Италии, Латвии, Эстонии, Канады, Литвы и других стран.

Также мы писали о том, что на закрытую для учений Sea Breeze-2019 территорию Черного моря зашел российский корабль.