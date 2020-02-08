Кадры всех областных прокуратур Украины будут обновлены до конца мая этого года. После этого Офис Генпрокурора возьмется за местные управления.

Об этом заявил заместитель Генпрокурора Украины Виктор Чумак в интервью изданию "Радио Свобода".

"С 1 марта та же самая история. Будет такая же процедура тестирования (как и в Офисе генерального прокурора - Ред.). Аттестация будет проходить по областным прокуратурам. Мы распределили этих людей, которые проходят службу в областных прокуратурах, а там чуть больше 3 тысяч. И они в три дня приедут в Киев и сдадут соответствующие тесты, тесты компьютерные, а затем по очереди будут приезжать соответствующими группами для того, чтобы не обнажать там прокуратуры, и проходить собеседования... Я думаю, что мы справимся до конца мая месяц", - сказал Чумак.

Заместитель Генпрокурора отметил, что на этом реформы в ведомстве не закончатся: "Это будут только областные прокуратуры. А еще есть местные, которые тоже надо будет провести. А там наибольшее количество прокуроров, там еще 5 тысяч".

Чумак также коснулся темы зарплат в ведомстве. По его словам, на данный момент оклад прокурора местной прокуратуры составляет почти $1000: "23 тысячи - оклад у прокурора местной прокуратуры. Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, уменьшающие все-таки коррупционные риски".

Ранее мы писали о том, что Виктор Чумак, который занимал должность главного военного прокурора а сейчас является замом генпрокурора Рябошапки, выступил за ликвидацию ГК "Укроборонпром".

Напомним, что ранее в этом месяце Генпрокурор Руслан Рябошапка на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной системы Генпрокурор Рябошапка представил программу реформирования своего ведомства.