Областные прокуратуры перезагрузят к маю. Фото: Виктор Чумак, Facebook

Кадры всех областных прокуратур Украины будут обновлены до конца мая этого года. После этого Офис Генпрокурора возьмется за местные управления.

Об этом заявил заместитель Генпрокурора Украины Виктор Чумак в интервью изданию "Радио Свобода".

"С 1 марта та же самая история. Будет такая же процедура тестирования (как и в Офисе генерального прокурора - Ред.). Аттестация будет проходить по областным прокуратурам. Мы распределили этих людей, которые проходят службу в областных прокуратурах, а там чуть больше 3 тысяч. И они в три дня приедут в Киев и сдадут соответствующие тесты, тесты компьютерные, а затем по очереди будут приезжать соответствующими группами для того, чтобы не обнажать там прокуратуры, и проходить собеседования... Я думаю, что мы справимся до конца мая месяц", - сказал Чумак.

Заместитель Генпрокурора отметил, что на этом реформы в ведомстве не закончатся: "Это будут только областные прокуратуры. А еще есть местные, которые тоже надо будет провести. А там наибольшее количество прокуроров, там еще 5 тысяч".

Чумак также коснулся темы зарплат в ведомстве. По его словам, на данный момент оклад прокурора местной прокуратуры составляет почти $1000: "23 тысячи - оклад у прокурора местной прокуратуры. Мы достаточно серьезно увеличили оклады прокуроров. Это уже серьезные деньги, за которые можно, во-первых, и требовать работу, а во-вторых, уменьшающие все-таки коррупционные риски".

Ранее мы писали о том, что Виктор Чумак, который занимал должность главного военного прокурора а сейчас является замом генпрокурора Рябошапки, выступил за ликвидацию ГК "Укроборонпром".

Напомним, что ранее в этом месяце Генпрокурор Руслан Рябошапка на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной системы Генпрокурор Рябошапка представил программу реформирования своего ведомства.

 

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