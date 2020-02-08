Каждый офицер Вооруженных сил Украины обязан знать английский язык, чтобы служба в армии была привлекательной для военнослужащих.

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в эфире украинского телеканала "Украина 24".

"Каждый офицер должен знать английский язык, сержанты тоже. При этом это не для того, чтобы только для стандартов НАТО. Вообще нам нужно быть привлекательной армией для военнослужащих", - отметил министр.

Загороднюк также отметил, что сотни военных уже изучают английский язык на специальных образовательных курсах за счет Минобороны.

Видео: YouTube/ Україна 24

Ранее мы писали о том, что Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступил за уменьшение срока службы в армию, но при этом за увеличение призывного контингента.

Также "Страна" сообщала, что, по словам министра, призыв на срочную службу не распространится на юношей 18-ти и 19-ти лет, если они добровольно не захотят вступить в ряды Вооруженных cил Украины.