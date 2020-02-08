Сегодня, 8 февраля, в Ватикане прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с Папой Римским Франциском I.

После ее окончания, Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями от встречи с Понтификом в офоициальном Telegram-канале.

"Встреча с Папой Римским Франциском в Ватикане - это момент истины. Как проверка на подлинность. Мы говорили о самом важном для Украины - прекращении войны на Донбассе.

Папа Франциск делает все возможное для достижения мира и гармонии в разных уголках мира. Он неоднократно молился за мир и в Украине.

За 2 месяца после "Нормандии" в Париже и, надеюсь, за два перед такой же встречей в Берлине я просил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и России. Просил помочь с достижением мира и стабильности у нас. Скажу честно: почувствовал понимание и надежду.

Будет знаково, если Его Святейшество примет мое приглашение и посетит Украину. Уверен, что он должен побывать не только в столице. Чтобы до конца понять, что у нас происходит на Донбассе, надо ехать на Донбасс.

Чтобы стать "президентом мира", как назвал меня Папа, я должен сделать все, чтобы, проезжая по Донбассу, видеть улыбающиеся лица, детсады и школы, современные больницы и хорошие дороги, слышать детский смех и знать, что война в Украине - страшное воспоминание, каторого миру не забыть", - написал Владимир Зеленский.

Ранее "Страна" рассказывала, что Зеленский взял в Италию Авакова, который оттуда троллил Сытника.