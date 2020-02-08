Пользователи соцсетей обсуждают встречу президента Украины Владимира Зеленского и Папы Римского Франциска I. Особого внимания заслужил наряд супруги украинского лидера Елены Зеленской. Так, некоторых украинцев смутило, что жена президента одета во все черное. Как будто у нее траур.

В то же время, если посмотреть на жен других президентов, которые приходили на аудиенцию к Понтифику, то у них был очень похожий наряд.

Например, у жены Петра Порошенко, Марины. А также у жен президентов США Трампа и Обамы, а также других мировых лидеров.

Фото из открытых источников

Причиной такого выбора супруг президентов является не любовь к мрачным тонам, а традиции Ватикана и особый дресс-код.

Суть этой традиции заключается в том, что черное платье и черное кружево на голове (мантилья) символизируют траур по утрате светской власти Папой Римским. Согласно протоколу, именно такой наряд для женщин, удостоенных аудиенции у Понтифика является правильным.

А вот в белое позволено одеваться лишь католическим королевам, а также женам и вдовам католических монархов. Этот обычай называется "привелегия белого".

Стоит отметить, что всего в мире есть лишь семь женщин, которым позволено нарядиться в белое для встречи с лидером католиков:

Княгиня Монако Шарлен, супруга Альбера II, князя Монако. Профессиональная пловчиха, выступала на Олимпийских играх и других соревнованиях за ЮАР.

Княгиня Монако Шарлен

Королева-консорт Испании (до 2014 года) Донья София Греческая и Датская, супруга бывшего короля Испании Хуана Карлоса I.

Донья София Греческая и Датская

Королева-консорт Испании Летисия Ортис Рокасолно, супруга короля Филиппа VI.

Летисия Ортис Рокасолно

Королева-консорт Бельгии Матильда, супруга короля Филиппа.

Матильда

Великая герцогиня Люксембурга Мария Тереза, супруга великого герцога Анри.

Мария Тереза

Принцесса Марина из Неаполя, супруга Виктора Эммануила Савойского, последнего принца Италии.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом в Ватикан и пригласил Папу Римского Франциска I посетить Донбасс.

По словам главы государства, он получил там большую поддержку и доверие.