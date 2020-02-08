Таиландский спецназ начал активную фазу освобождения заложников из торгового центра в города Накхон Ратчасима (Корат), где военнослужащий удерживает 16 заложников.

Об этом сообщает Bangkok Post.

По последним данным первый этаж торгового центра находится под контролем бойцов спецназа. Ранее была озвучена информация о том, что военнослужащий удерживает заложников на четвертом этаже.

Власти Кората порекомендовали заложникам отключить звук звонков мобильных телефонов и сообщили им о коротком номере, по которому они могут дать какую-либо актуальную информацию с места событий.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в результате стрельбы, которую открыл военнослужащий в торговом центре в таиландском городе Накхонратчасима, погибло уже 20 человек.

Позже стало известно, что Facebook удалил аккаунт таиландского военнослужащего, который устроил массовую стрельбу на востоке Таиланда. В представительстве соцсети уверяют, что любой контент, связанный с атакой, и который нарушает политику платформы будет удален.