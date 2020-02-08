В Калуше женщина с детьми попала в реанимацию из-за взрыва котла в жилом доме
В Ивано-Франковской области в жилом доме произошел взрыв котла. В происшествии пострадала женщина с маленькими детьми.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Ивано-Франковской области.
В субботу, 8 февраля, в селе Томашовцы возле Калуша Ивано-Франковской области в жилом доме взорвался котел. В результате происшествия пострадала женщина 1992 года рождения и двое детей 2014 и 2016 годов рождения.
Известно, что женщина получила термические ожоги 40% кожного покрова. У детей диагностировали термический ожог лица, грудной клетки и рук. Все пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение Калушской центральной районной больницы.
Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники газовой службы.
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