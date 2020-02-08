В Венгрии произошла авария с украинцами, в результате которой погибли два человека. Еще семь получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщает BPIAutosok.hu, инцидент произошел на 98-м километре автострады в направлении Будапешта.

Согласно предварительной информации, две машины столкнулись на шоссе. В результате ЧП никто не пострадал - машины остались на обочине. Однако потом появился микроавтобус с украинской регистрацией, который врезался в них.

Один гражданин Украины погиб на месте аварии. Еще восемь человек удалось доставить в больницу. Там скончался еще один человек.

Видео: YouTube/Agria Tv Bt

Ранее "Страна" описывала похожее ДТП в Бердянске, где водитель влетел в дерево, затем врезался в электроопору и погиб на месте.

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