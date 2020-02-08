Число погибших от рук таиландского военного, который устроил расстрел мирных жителей на востоке страны, возросло до 20 человек. Об этом рассказал один из сотрудников службы скорой помощи города Корат.

По словам представителя министерства обороны Таиланда, мотивы такого поведения военнослужащего пока не ясны. "Мы не знаем, почему он это сделал. Похоже, он сошел с ума", - заявили в ведомстве, как сообщает местное издание Bangkok Post.

"Страна" уже сообщала о том, что военнослужащий открыл огонь в торговом центре в таиландском городе Накхонратчасима, который еще известен как Корат. Ранее сообщалось о 17 погибших.

Позже стало известно, что Facebook удалил аккаунт таиландского военнослужащего, который устроил массовую стрельбу на востоке Таиланда. В представительстве соцсети уверяют, что любой контент, связанный с атакой, и который нарушает политику платформы будет удален.