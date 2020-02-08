Мать таиландского стрелка Чакрапхана Тхомма, который расстрелял 17 человек, и еще 16 держит в заложниках, приехала на место инцидента, чтобы уговорить его сдаться правоохранителям.

Как сообщают "РИА Новости", к зданию торгового центра ее привезли военные и правоохранители.

Так, женщина уже начала просить сына сдаться служителям правопорядка. При этом сослуживец Тхомма рассказал, что не знает, что нашло на его товарища. По его словам тот всегда был спокойным, вежливым и исполнительным.

Также известно, что преступник записал видеообращение, в котором признался, что "устал стрелять по людям – болит палец". После этого он поинтересовался в соцсети, стоит ли ему сдаться правоохранителям.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в результате стрельбы, которую открыл военнослужащий в торговом центре в таиландском городе Накхонратчасима, погибло уже 17 человек.

Позже стало известно, что Facebook удалил аккаунт таиландского военнослужащего, который устроил массовую стрельбу на востоке Таиланда. В представительстве соцсети уверяют, что любой контент, связанный с атакой, и который нарушает политику платформы будет удален.