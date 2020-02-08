Виктор Чумак, который занимал должность главного военного прокурора а сейчас является замом генпрокурора Рябошапки, выступил за ликвидацию ГК "Укроборонпром".

Об этом стало известно из его интервью "Радио Свобода".

Чумак также отметил, что по состоянию на 8 февраля по фактам злоупотребления властью и разворовывания госбюджета в "Укроборонпроме" открыто более 500 уголовных производств. В ближайшие 2-3 месяца на рассмотрение в суд будут переданы только 10 из них.

"Относительно фактов, лиц, связанных со злоупотреблением в "Укроборонпроме", сегодня имеется более 500 уголовных производств... Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца с десяток пойдет (в суд уголовных дел о злоупотреблениях в "Укроборонпроме" - Ред.)", - подчеркнул Чумак.

Заместитель Генпрокурора считает, что Минобороны должны налаживать прямой контракт с госпредприятиями без посредничества "Укроборонпрома".

"Еще будучи политиком, я говорил, что "Укроборонпром" - это надстройка, которая не нужна... Мое мнение не изменилось. Я думаю, что эта надстройка не нужна... Я думаю, что здесь нужно выходить на прямые контракты Минобороны с предприятиями, давать возможность предприятиям быть определенными предприятиями, имеющими возможности быть спецэкспортерами, напрямую работать с зарубежными компаниями. И это все будет гораздо прозрачнее, понятнее и открыто", - заявил Чумак.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко с поста члена наблюдательного совета Госконцерна "Укроборонпром".

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