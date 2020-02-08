Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ватикан посетил местные музеи, среди которых Сикстинская капелла и собор Святого Петра.

Как сообщает пресс-служба президента, вместе с украинским президентом была его жена.

"Владимир и Елена Зеленские осмотрели мозаичный алтарь князя Владимира и княгини Ольги. Мозаичные изображения Владимира Великого и княгини Ольги выполнены ватиканскими мастерами на средства украинской общины и епископа Стемфордской епархии УГКЦ Василия Лостена. В соборе Святого Петра они находятся с 1989 года. Также Президент с женой посетили могилу святого Петра", - говорится в сообщении.

Фото: president.gov.ua

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом в Ватикан и пригласил Папу Римского Франциска I посетить Донбасс. По словам главы государства, он имеет там чрезвычайно большую поддержку и доверие.

Также "Страна" писала, что президент отправился с официальным визитом в Италию вчера, 7 февраля. Там он встретился с главой правительства этой страны и заявил, что попросил отдать Украине осужденного атошника Виталия Маркива.