На сборах в Турции Шахтер (перед встречей в 1/16 финала Лиги Европы с Бенфикой - Ред.) сыграл очередной спарринг в Турции. "Горнякам" удалось одержать волевую победу над шестикратным чемпионом Словении Олимпией из Любляны со счетом 3:1.

Стоит отметить, что Шахтер пропустил от Олимпии уже на 27-й минуте - Вукушич со штрафного низом пробил по мячу в дальний угол ворот Андрея Пятова. Но уже под конец матча игроки украинского футбольного клуба забили словенцам сразу три мяча.

На 82-й минуте Алан Патрик после паса Коноплянки перебросил мяч через вратаря противников. На 89-й минуте Коноплянка уже реализовал сам свой момент и стал автором второго гола. И уже на 90-й минуте Мораес пробил под дальнюю штангу, закрепив победу "горняков" со счетом 3:1.

Напомним, футболисты Шахтера сыграют с Бенфикой 20 февраля (в Харькове) и 27 февраля (в Лиссабоне).

Ранее мы писали, что тренировка донецкого Шахтера на сборах в Белеке прошла под пристальным контролем главного футбольного ревизора Украины, тренера национальной сборной Андрея Шевченко.