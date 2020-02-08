Заработные платы в украинском Кабинете министров больше, чем зарабатывают их иностранные коллеги. К примеру, в той же Чехии или Польше.

Как сообщил политолог Иван Преображенский, даже для Праги данная зарплата является достаточно высокой, передает "Новое время".

"Даже для Праги это высокая зарплата. Есть зарплаты в 150-200 тыс. крон (6,5 тыс. долларов - Ред.), но это в коммерческом секторе. Из госслужащих схожие имеют только президент и премьер-министр", - сказал он.

В то же время средняя зарплата в столице Чехии, утверждает Преображенский, составляет около 40 тыс. крон (1,7 тыс. долларов). А вот в Киеве данный показатель находится на уровне 646 долларов.

"Когда в Чехии происходит очередное повышение зарплат чиновников, наблюдается возмущение и раздражение, хотя очень серьезным его не назовешь. Зарплаты чиновников устанавливаются по коэффициенту средней зарплаты по стране и обосновываются", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен.

Также мы писали, что большинство украинцев возмутили огромные зарплаты топ-чиновников.