Государственная архитектурно-строительная инспекция отстранила от работы четырех руководителей департаментов ГАСК в Харьковской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях. Против них, на основании многочисленных жалоб, будут возбуждены дисциплинарные производства.

Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

В субботу, 7 февраля, и.о. председателя ГАСИ Елена Костенко соответствующим приказом отстранила четырех руководителей терорганов Украины.

"Согласно приказу от 07.02. 2020 № 326 и.о. председателя Госархстройинспекции Елены Костенко будут возбуждены дисциплинарные производства и отстранены от исполнения служебных обязанностей директор Департамента ГАСК в Одесской области Буюкли В.И., директор Департамента ГАСК в Запорожской области Солонникова И.Н., директор Департамента ГАСК в Харьковской области Иванский Е.С. и начальник Управления ГАСК в Херсонской области Микитюк Д.М.", - говорится в сообщении.

Также Костенко отстранила от должности замдиректора ГАСК в Запорожской области Демьянова В.Ф. и заместителя начальника управления - начальника отдела надзора за деятельностью уполномоченных органов по вопросам архитектуры и градостроительства ГАСК в Николаевской области Епифанову Н.И.

В пресс-службе ГАСИ отметили, что Демьянова освободили от выполнения должностных обязательств на время дисциплинарного производства.

Что примечательно, все остальные вышеуказанные чиновники областных управлений ГАСИ на данный момент находятся на больничном. В связи с этим было принято решение отстранить их с первого рабочего дня, следующего за днем ​​окончания временной нетрудоспособности.

Ранее мы писали о том, что через мобильное приложение "Дія" (Действие), которое является частью программы "Государство в смартфоне", можно будет получить разрешение на застройку нерисковых объектов.

Также "Страна" сообщала, что НАБУ сообщило о подозрении бывшему главному архитектору Киева и директору фирмы-застройщика за нанесение более 9,3 млн гривен убытков территориальной громаде столицы из-за незаконного паркинга, который построили на месте школьного бассейна.