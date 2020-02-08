Facebook удалил аккаунт таиландского военнослужащего, который устроил массовую стрельбу на востоке Таиланда. В представительстве соцсети уверяют, что любой контент, связанный с атакой, и который нарушает политику платформы будет удален.

Слова представителей соцсети передает Reuters.

Сообщается, что таиландский стрелок размещал сообщения в Facebook до и во время стрельбы. Полиция утверждает, что преступник все еще находится на свободе.

"Мы выражаем искренние соболезнования жертвам, их семьям и людям, пострадавшим от этой трагедии в Таиланде. В Facebook нет места людям, совершающим подобные злодеяния, и мы не позволяем людям хвалить или поддерживать эту атаку", - говорится в заявлении.

Во время нападения военный опубликовал на своей странице в Facebook пост с вопросом о том, должен ли он сдаться полиции. Также стрелок опубликовал изображение пистолета с тремя обоймами с подписью "никто не cможет избежать смерти".

Удаленное фото со страницы таиландского стрелка

Ранее "Страна" сообщала о том, что в результате стрельбы, которую открыл военнослужащий в торговом центре в таиландском городе Накхонратчасима, погибло уже 17 человек.

Также мы рассказывали, что в США произошла трагедия со стрельбой в школе. В городе Хьюстон, штат Техас, на территории средней школы Беллер один из учеников открыл прицельный огонь по своим товарищам. Один из школьников в результате стрельбы погиб.