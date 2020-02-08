В одной из сетей российских супермаркетов стартовала акция, по которой стиральный порошок можно было купить всего за 99 рублей (38 грн). Из-за этого в торговых залах в нескольких городах произошла драка между покупателями.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Инциденты произошли в российских супермаркетах в городах Стерлитамак и Нефтекамск. Там, из-за объявленной магазином акции образовались огромные очереди. Сообщается что подобные случаи произошли и в ряде других городов России. А в одном из супермаркетов посетители даже сломали рамку металлоискателя.

В Стерлитамаке и Нефтекамске сеть супермаркетов объявила акцию «Стиральный порошок за 99₽» и бабки, естественно, не могли пропустить такую щедрость pic.twitter.com/McoeU4rCwf — Двач (@ru2ch) February 3, 2020

Ранее "Страна" писала о том, что в одном из супермаркетов Киева в отделе овощей произошла драка, во время которой мужчина начал издеваться над африканцем. Иностранца ударили и заставили есть банан, снимая происходящее на телефон.

Также мы сообщали о том, что в ночь с 16 на 17 февраля в городе Украинка Киевской области неизвестный после ссоры с парнем у круглосуточного магазина выстрелил в него 11 раз.