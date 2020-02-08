Прибывших из китайского Хубэя украинцев отправят на 14 дней в изоляцию в специальные учреждения, чтобы избежать возможной вспышки коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, всего в мире зафиксировано 34 909 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.

"Устанавливаем временные ограничения и особые условия для въезда в украину лиц, которые находились в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определенном Министерством здравоохранения учреждения", - заявили в пресс-службе.

Уточняется, что всего в мире из-за нового вида коронавируса погибли уже 724 человека.

Напомним, по состоянию на сегодня Украина все еще пытается договориться с китайским правительством о предоставлении разрешения на авиарейс для эвакуации украинцев из города Ухань, который в конце декабря стал эпицентром вспышки коронавируса.

Также мы писали, что по состоянию на 7 февраля в мире зарегистрировали уже 31 472 лабораторно подтвержденных случая заражения китайским коронавирусом, 638 из них - летальные.