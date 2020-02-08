Российский малый спутник преследует американский космический летательный аппарат. Эксперты полагают, что эти действия направлены на нанесение ущерба военным связям и службам геолокации США.

Об этом сообщает издание Washington Examiner, со ссылкой на источник в НАТО.

"Российское министерство обороны запустило небольшой спутник, который недавно синхронизировал свою орбиту и стал преследовать американский спутник-разведчик", - заявил источник.

По словам представителя Альянса, космические аппараты Китая и Российской Федерациии все чаще маневрируют вблизи западных спутников. Руководство НАТО видит в этом угрозу для всех членов своей организации и призывает задуматься над тем, как противостоять этому в будущем.

"До сих пор все считали космос безопасным пространством. Это уже не так", - отметил представитель Альянса.

В свою очередь военные аналитики предполагают, что Россия и Китай размещают космические объекты возле американских спутников, чтобы в случае военного конфликта нанести ущерб связи и сетям GPS Соединенных Штатов.

Напомним, что недавно в России снова перенесли запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М". Перенос связан с неисправностью оборудования ракеты-носителя. Запуск планировалось осуществить с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Ранее "Страна" сообщала, что американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук 15 января вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) и успешно провели работы по модернизации ее энергосистемы.