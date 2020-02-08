В Полтаве автомобиль Kia врезался в полицейскую машину. Пострадали двое правоохранителей. Виновником ДТП оказался нетрезвый иностранец.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавы.

В субботу 8 февраля, около 04:00 на перекрестке на улице Сретенской столкнулись Kia Cerato и полицейская машина Skoda Rapid. За рулем Kia был иностранец в состоянии алкогольного опьянения, 1991 года рождения. Полицейские отделались сотрясением головы и ушибами.

Фото: Нацполиция Украины

В отношении водителя Kia Cerato составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (по ч. 1 ст. 130 КУоАП).

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение.

Ранее "Страна" описывала похожее ДТП в Бердянске, где водитель влетел в дерево, затем врезался в электроопору и погиб на месте.

Также мы рассказывали об аварии в Харькове, где иномарка протаранила горсовет.