В Днепре грабители ворвались в дом директора местного мясокомбината, и, угрожая оружием, вынесли оттуда 40 тысяч долларов и драгоценности.

Трое неизвестных скрылись с места преступления, а полиция открыла дело по статье "Разбой", передает "УНН".

Инцидент произошел вечером, 7 февраля, когда предприниматель был дома вместе с семьей. Угрожая оружием жене бизнесмена, они достаточно быстро обчистили дом, поэтому полиция не успела задержать их на месте преступления.

Напомним, на Киевщине будут судить троих мужчин, которые совершили дерзкое разбойное нападение на домовладение и под угрозой оружия отобрали у хозяйки около 100 тысяч гривен. Обвинительный акт в отношении подследственных уже передали в суд.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве уличные разбойники ограбили двух человек за одну ночь.