Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар не приехал на встречу с пенсионеркой в село Аджамка, которой посоветовал продать собаку "элитной породы" и оплатить коммуналку, хотя и обещал это сделать.

Как сообщает "Суспільне", парламентария в Кропивницком районе ждали местные жители с плакатами "Продай слугу - купи собаку", "Я люблю свою страну, я люблю свою жену, я люблю свою собаку", "Где 4000$ для учителей".

Так, 8 февраля на 10:00 в Доме культуры было запланировано выступление Брагара. Однако тот не просто не приехал, но и перестал отвечать на мобильные звонки.

Видео: YouTube/CBN

Напомним, Евгений Брагар в эфире телеканала "112" предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. Так депутат ответил на вопрос Любови Павловны из Кировоградской области, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату услуг ЖКХ.

"Страна" съездила в гости к Любови Павловне Колючей в Кировоградскую область и нашла ту самую собаку "элитной породы" по кличке Шарик. Пенсионерка рассказала, что живет очень бедно, имеет проблемы со здоровьем. Пенсия у женщины - 2 000 грн, а за коммунальные услуги в этом месяце ей нужно заплатить 3 000 грн.

Также мы писали, что в интервью "Стране" сам Брагар признался, что у него самого есть кошка. И он не хочет ее продавать, чтобы расплатиться за коммунальные услуги.