В результате стрельбы, которую открыл военнослужащий в торговом центре в таиландском городе Накхонратчасима, погибло уже 17 человек.

Об этом заявили в Минздраве Таиланда, передает местное издание Bangkok Times.

"17 погибших, 14 раненых", - заявил анонимный чиновник.

Известно, что военнослужащий украл оружие и боеприпасы и застрелил своего командира и двух сослуживцев в военном лагере Суратхампитхак перед тем, как сбежать на украденном военном автомобиле. Он обстрелял мирных жителей вдоль маршрута до торгового центра Terminal 21 в районе Муанг.

"Стрелок использовал пулемет и застрелил ни в чем не повинных людей, многие получили ранения и погибли", - сказал полковник Кришна Паттаначароен, представитель полиции. Войска из специального военного подразделения были направлены в торговый центр, где нападавший удерживает 16 человек в заложниках на четвертом этаже.

Полиция Таиланда в данный момент везет мать преступника к месту происшествия в надежде, что она сможет убедить его сдаться.

Напомним, что в начале февраля мужчина с мачете напал на прохожих в Лондоне. Злоумышленник застрелен полицией. Сообщалось, что на нем также был надет "пояс смертника".

Также мы писали о том, что в бельгийском городе Гент женщина напала с ножом на прохожих, в результате чего ранения получили двое мужчин. После этого ее нейтрализовали правоохранители.