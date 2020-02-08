Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом в Ватикан и пригласил Папу Римского Франциска I посетить Донбасс. По словам главы государства, он имеет там чрезвычайно большую поддержку и доверие.

Фото: president.gov.ua

Как сообщает пресс-служба государства, визит на восток Украины нужен для того, чтобы "понять, что у нас происходит".

Фото: president.gov.ua

"Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", - сказал он после аудиенции.

Фото: president.gov.ua

Уточняется, что помимо Папы Римского, Зеленский также встретился с Государственным секретарем Пьетром Паролином, а также архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Фото: president.gov.ua

Напомним, президент отправился с официальным визитом в Италию вчера, 7 февраля. Там он встретился с главой правительства этой страны и заявил, что попросил отдать Украине осужденного атошника Виталия Маркива.

Также Владимир Зеленский назвал предстоящую встречу с Папой римским "моментом истины".