В Боснии трое украинцев за двое суток ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка", похитив 2,7 млн марок (около 37 млн гривен). Нехватку средств в банке обнаружили только спустя пару дней.

Как сообщает Zurnal, украинцы ограбили банкоматы в Брчко, Ораше, Тузле, Лукаваце, Кладане, Вогоше, Сараево, Киселяке, Крешево, Хаджиче, Илиже, Мостаре, Читлуке, Зенице, Какане и в Бихаче.

Как выяснилось позже, Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии, через пограничный переход в Зворнику.

Задержать удалось лишь Зайцева и Бойко. Татаренко удалось скрыться, предположительно, в Венгрии. Во время спецоперации у мужчин были обнаружены 100 000 марок. Еще 2,6 млн остаются не найденными.

Напомним, крупная кража произошла в одном из обменных пунктов на бульваре Леси Украинки в Киеве, где были похищены треть миллиона долларов. Как выяснилось, 30 января около 20.00 из сейфа обменника таинственным образом исчезла крупная сумма - 350 000 долларов. При этом сейф не был взломан - его открыли обычным способом. Выходит, злоумышленники знали код.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве кассир обокрал свою обменку и сбежал за границу.