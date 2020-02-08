Глава французской Федерации фигурного катания Дидье Гайаге подал в отставку. Он находился на этой должности на протяжении 20 лет. Министерство спорта Франции потребовало от чиновника уйти в отставку в связи с недавними обвинениями французских тренеров в сексуальном насилии над несовершеннолетними фигуристками.

Об этом сообщает RMC Sport.

"Ради чистого умиротворения, по-философски и с достоинством, но без всякой горечи перед несправедливостью, с высоко поднятой головой, я принял мудрое решение уйти в отставку", - заявил президент французской Федерации ледовых видов спорта.

Напомним, что недавно десятикратная чемпионка Франции и бронзовый призер чемпионата мира 2000 года в парном фигурном катании 44-летняя Сара Абитболь рассказала, что тренер Жиль Бейера насиловал ее с 1990 по 1992 год. Тогда спортсменке было 15-17 лет.

После того, как эта информация дошла до французских медиа, еще три французские фигуристки выдвинули аналогичные обвинения в адрес Бейера и других тренеров. Так, спортсменка Элен Годар была изнасилована Бейером когда ей было 13-14 лет. А Беатрис Дюмур и Анн Брюнето обвинили в насилии своего тренера Мишеля Лоца. Он домогался их в 1980-х, когда им было по 13 лет.

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А в начале января этого года в Нью-Йорке начался суд над голливудским продюсером Харви Вайнштейном. За принуждение к сексу ему грозит пожизненное заключение.