В субботу 8 февраля в Верхнемамонском районе Воронежской области в России произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика. На трассе М-4 "Дон" водитель микроавтобуса Mercedes Vito вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком MAN. Погибли двое пассажиров микроавтобуса, пострадали пять человек.

Об этом сообщает информационное агентство так называемого "ЛНР" - "Луганский информационный центр".

На 694-м км автодороги М-4 "Дон" водитель микроавтобуса Mercedes Vito не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузным автомобилем. Водитель и двое пассажиров микроавтобуса - 31-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли. Пять пассажиров, мужчины в возрасте 33, 27, 39 и 34 лет, жители Луганска и 39-летний житель Калининграда, получили травмы. На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото: Telegram/Inside Donetsk

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