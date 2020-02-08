Вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации депутат от партии "Слуга народа" Михаил Федоров рассказал о новом приложении "Дія". Он похвастался, что за два дня работы приложения его загрузили почти 800 тысяч пользователей. В приложении уже подтянуто 359 тысяч удостоверений с фото и 295 тысяч техпаспортов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

За первые двое суток после презентации Министерством цифровой трансформации мобильного приложения "Дія" его загрузили почти 800 тысяч пользователей, успешно авторизованных - 667 тысяч.

"Реестр работает стабильно, как и авторизация через банки. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и МВД успешно работает над совершенствованием его работы", - написал он.

В приложении уже подтянуто 359 тыс. удостоверений с фото и 295 тыс. техпаспортов.

"Дія - первая в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и Топ-бесплатных + первая в рейтинге топ-бесплатных в Play Market. Вчера приложение продержалось на 6 позиции в украинском поиске App Store, в американском - на первой", - добавил Федоров.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что все государственные услуги можно будет получить с помощью смартфона через 3-5 лет.

Скриншот: Facebook/Mykhailo Fedorov

Ранее "Страна" писала, что может приложение "Дія", которое презентовал Зеленский.

Также мы рассказывали, что украинцы смогут садиться в поезд по электронным водительским удостоверениям.