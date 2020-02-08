В Киеве началось пятые Бандеровские чтения, посвященные "миссии Украины и национальных интересов в глобализирующемся мире". На них выступили с речью лидеры националистических организаций.

Как сообщает пресс-служба Киевского городского совета, мероприятие проходит в сессионном зале.

"Способен ли национализм в эпоху моды на мультикультурность предложить рецепты сохранения не только идентичности, но и ресурсов народа? Не изжила себя националистическая идеология в то время, когда в мире начинает хозяйничать искусственный интеллект? Глобализированный мир ставит перед человечеством новые вызовы. Сможет ли ответить на них национализм? Об этом ведущие экономисты, политологи, политики, историки, философы и общественные активисты обсудят на VII Бандеровских чтениях", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/ovod.artur

Уточняется, что встреча будет проходить до 19:00.

Фото: facebook.com/ovod.artur

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