Военный из армии Таиланда начал стрелять огонь по прохожим неподалеку от торгового центра в городе Накхонратчасима. Как минимум 12 человек погибли. До этого военный убил троих военнослужащих из своей части.

Об этом пишет The Bangkok Post.

Как минимум 12 человек прохожих погибли из-за обстрелов военногог. До того, как открыть стрельбу в городе, военнослужащий убил командира и еще двух человек в своей части. Во время стрельбы нападавший вел трансляцию своих действий в фейсбуке.

На место прибыли усиленные отряды полиции и военных. Пока поймать нападавшего не удалось, он забаррикадировался в подвале в торговом центре.

Ранее "Страна" писала, что в городе Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии открыли стрельбу. В результате этого погибли как минимум шесть человек, все они были родственниками.

Также мы рассказывали, что в США произошла трагедия со стрельбой в школе. В городе Хьюстон, штат Техас, на территории средней школы Беллер один из учеников открыл прицельный огонь по своим товарищам. Один из школьников в результате стрельбы погиб.