Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договоренностей.

Об этом в Facebook сообщил их адвокат Александр Горошинский. Он опубликовал фото Маринченко и Тамтуры. Но сделано оно, судя по дорожному указателю, не в Киеве, а недалеко от Луганска.

Маринченко и Тамтура - экс-милиционеры, которых суд еще до обмена давно выпустил из тюрьмы. То есть на них доказательств у следствия меньше всего.

Еще трое - Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский - оставались за решеткой вплоть до обмена.

Горошинский также опубликовал их открытое обращение к президенту и генпрокурору. В нем они объясняют причину возвращения.

"Правда - это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем принимать участие в судебных заседаниях.

Нам нечего скрывать - мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения "Беркут". Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны", - заявили экс-милиционеры в своем обращении.

Полный текст обращения "беркутовцев"

"Зеленскому Владимиру Александровичу

президенту Украины

ул. Банковая 11, г.Киев, 01220

Разумкову Дмитрию Александровичу

Председателю Верховной Рады Украины

ул. Михаила Грушевского 5, г.Киев, 01008

Рябошапке Руслану Георгиевичу

Генеральному прокурору Украины

ул. Резницкая 13/15, г.Киев, 01011

Открытое письмо экс-сотрудников

Киевского спецподразделения милиции "Беркут"

Мы, экс-сотрудники Киевского спецподразделения милиции "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, заявляем о своей позиции в отношении ранее проведенного обмена и нашего сегодняшнего возвращения в Киев.

Более 5 лет нас держали за решеткой за преступления, которых мы не совершали. Виноватыми нас назначил политический режим, пришедший к власти путем вооруженного государственного переворота в 2014 году.

Все это время руководство Украины использовало нас чтобы "отчитываться" перед частью украинского народа о привлечении к ответственности виновных в расстрелах протестующих на Майдане. Это позволяло этим политикам скрывать настоящих организаторов убийств правоохранителей и митингующих в феврале 2014 года.

Но, даже имея всю мощь репрессивной машины - ГПУ, СБУ, МВД, суды, и политическую волю на осуждение заведомо невиновных лиц, доказательств нашей вины не нашлось.

Лишь в 2019 году Святошинский районный суд решился изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. И это решение никак не было связано с обменом - оно было мотивировано тем, что "прокурором доказана обоснованность подозрения в совершении умышленных убийств и покушений на такие убийства".

Впервые за 5 лет у нас появилась возможность оказаться дома, рядом со своими семьями. Пусть каждый из вас представит себя на нашем месте. За выполнение присяги, данной украинскому народу "мужественно и решительно, не жалея своих сил и жизни" стоять на защите общественного порядка и украинского государства, мы были брошены за решетку, названы убийцами и "врагами народа", нас поносили в большинстве СМИ в течение 5 лет .

После нашего освобождения под домашний арест в июле и декабре 2019 года, за решеткой безосновательно оставались наши сослуживцы - Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский.

Впоследствии появилась возможность их освобождения в рамках обмена на условиях "всех на всех".

Наш отказ от участия в обмене поставил бы под угрозу этот обмен в целом. Понимая чувства каждого из списка "на обмен", мы не могли поставить собственные интересы выше других. Поэтому были вынуждены согласиться на участие в обмене.

Также мы понимали, что этот обмен позволит привлечь внимание властей и общественности к вопросу объективной оценки событий 2014 года. Это был государственный переворот. А часть протестующих ни были мирными - они были вооруженными преступниками. Они забрасывали стражей порядка камнями, пытали, жгли "коктейлями Молотова", расстреливали их из огнестрельного оружия!

О каком справедливом расследование тех событий может идти речь, если этим преступникам позволили избежать наказания ?! Их сообщники во власти в 2014 году приняли закон об амнистии с единственной целью - скрыть от украинского народа правду.

Правда - это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и он должен продолжиться. Мы будем принимать участие в судебных заседаниях.

Нам нечего скрывать - мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения "Беркут". Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны.

Мы призываем Президента Украины, Генерального прокурора Украины и депутатов Верховной Рады Украины немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 при участии международных наблюдателей и экспертов.

8 февраля 2020

Тамтура Сергей Борисович

Маринченко Александр Николаевич"