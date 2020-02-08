Работники Службы безопасности Украины обнаружили механизм некачественного ремонта пассажирских самолетов одной из компаний в международных аэропортах "Одесса" и "Киев".

В пресс-службе ведомства уточнили, что документация по техническому обслуживанию просто подделывалась.

Скриншот: twitter.com/ServiceSsu

"Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/ServiceSsu

Также правоохранители уточнили, что ответственного за техническое обслуживание суд уже признал виновным.

Фото: twitter.com/ServiceSsu

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, летевший из Тегерана в Киев, разбился в Иране рано утром 8 января. Впоследствии Иран признал, что лайнер был сбит по ошибке.

3 февраля власти Ирана заявили, что после утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета больше не будут делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы.