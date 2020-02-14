14 февраля весь мир празднует День святого Валентина - он же Валентинов день или День всех влюбленных. Одни к этой дате запасаются милыми сюрпризами для возлюбленных, а другие недовольно бурчат, что праздник выдумали производители валентинок и подушек в форме сердец.

На самом деле Валентинов день имеет древнюю и не такую простую историю.

Что известно о святом Валентине

На заре христианства, не позднее ІІІ века и еще до разделения церкви 1054 года на католичество и православие, жили и мученически погибли за веру три Валентина. О первом мы знаем только, что он умер в Карфагене вместе с группой единоверцев. Поэтому его не рассматривают в качестве кандидата на роль покровителя Дня влюбленных. На эту роль претендуют два его тезки: епископ Интерамны (старое название итальянского города Терни) и пресвитер Валентин из Рима.

В житии епископа Интерамны говорится, что он обладал даром целительства и во времена правления императора Арелиана (270-275 гг.) пришел в Рим, чтобы молитвами вылечить сына местного аристократа Кратона - юноша повредил спину и не мог разогнуться. Весть о даре Валентина мгновенно распространилась по Риму, и многие благодаря ему стали обращаться в христианство, в том числе сын градоначальника Авнудия. Что не понравилось отцу-язычнику. Поэтому он заточил епископа в тюрьму, а затем обезглавил.

Ученики перенесли тело мученика в Интерамну. В IV веке над его гробницей была построена базилика, сохранившаяся до наших дней. В ее алтаре хранятся мощи святого Валентина.

Рака с мощами Валентина в Терни. Фото: wikipedia.org

Что касается второго Валентина, то он был римским священником. В сборнике житий святых ХІІІ века "Золотая легенда" о нем говорится крайне скупо: он отказался отречься от Христа перед императором Клавдием и был за это казнен отсечением головы около 269 года.

На обладание частицами мощей римского Валентина претендует много храмов. Его череп находится в римской базилике Санта-Мария-ин-Космедин. Часть останков покоится в церкви на Уайтуфраир-стрит в Дублине. Другие церкви во Франции, Австрии, Чехии и Польше также уверяют, что у них есть мощи святого.

В 2017 году дизайнер Сисеро Мориас сделал 3D-реконструкцию лица Валентина римского по черепу из итальянской базилики.

Так мог выглядеть Валентин из Рима. Фото: wikipedia.org

Имена Валентинов отсутствуют в самом раннем списке христианских мучеников - Хронографе 354 года. Но пустоту заполнила народная фантазия. В Средние века образы Валентинов слились в одну фигуру (то ли священника и полевого врача, то ли богатого римлянина, тайно исповедовавшего христианство), которому приписали покровительство влюбленным.

Так, согласно английским и французским легендам, император Клавдий II запретил воинам жениться, чтобы они не отвлекались от службы. Валентин же якобы тайно венчал всех желающих и за это был приговорен к смерти. Одна легенда приводит подробности о его прощальном письме, адресованном слепой девушке и исцелившем ее. По другой версии, Валентин в тюрьме влюбился в дочь надзирателя Юлию и накануне казни послал ей признание в чувствах на первой валентинке.

Как стали праздновать Валентинов день

Традиция отмечать День святого Валентина как праздник влюбленных впервые упоминается в конце XVI века в английской и французской литературе. Празднование было связано с народным поверьем, по которому в середине февраля птицы начинают искать себе пару.

На заре эпохи Просвещения европейские ученые предположили, что День святого Валентина церковь ввела для замещения языческого обряда Луперкалий, отмечавшегося 15 февраля.

Луперкалии (от латинского lupus - "волк") - это один из древнейших римских пастушеских праздников очищения и плодородия в честь бога Луперка. Участники Луперкалий ежегодно собирались у пещеры Луперкал, что у подножия Палатинского холма в Риме. По преданию, там волчица выкормила основателей города Ромула и Рема. У пещеры приносили в жертву молодых коз и собак. Их шкуры нарезали на полосы. Жертвоприношение завершалось пиром и пробежкой полуголых молодых мужчин по городу с полосами шкур, которыми стегали встретившихся на пути женщин. Последние не уворачивались от ударов, считая, что обряд подарит им плодовитость и легкие роды.

Картина "Празднование Луперкалий" Андреа Камассея, ок. 1635. Фото: wikipedia.org

Как видно из описания языческого действа, оно не сильно вяжется с романтическими легендами о Валентине и житиями святых. Поэтому современные ученые связь Дня влюбленных с Луперкалиями отрицают.

Отношение церкви к празднику

Хотя считается, что Валентина больше почитают в католичестве, на самом деле западная церковь постепенно забывает этого святого. До второй половины ХХ века память о мученике обязательно чтилась 14 февраля. Однако в 1969 году празднование дня памяти Валентина как общецерковного святого было прекращено из-за того, что о нем нет никаких точных сведений - кроме имени и факта обезглавливания. Его удалили из календаря святых, а почитание сделали необязательным.

Сейчас Римско-католическая церковь 14 февраля отмечает память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В православной церкви Валентин Римлянин поминается 19 июля, а священномученик Валентин, епископ Интерамны - 12 августа.

Православная икона Валентина Римлянина. Фото: top-antropos.com

Обе церкви считают День влюбленных народной и светской, а не христианской, традицией. По мнению православных священников, покупка подарков любимым и походы в рестораны никак не связаны с почитанием святого. Если хочется почтить его память, они советуют посетить храм, помолиться Валентину и поставить ему свечку. А за порогом церкви постараться подражать ему и другим святым в поведении - прежде всего в плане воздержания.

Празднование в Украине и в мире

На всей планете отмечание Дня влюбленных унифицировалось и сводится к романтическим ужинам, обмену подарками, приятным сюрпризам и устным взаимным поздравлениям. Хотя кое-где сохранились национальные особенности.

Например, в США в этот день принято дарить сладости, причем не только возлюбленным, но еще друзьям и родственникам. В Великобритании хитом среди подарков на День всех влюбленных являются плюшевые мишки.

В Японии девушки обычно преподносят своим парням и друзьям шоколад. Причем сильному полу дарить подарок на святого Валентина считается не мужественным.

В Германии в подарочный набор, как правило, входит имбирное печенье, игрушка или шоколадная фигурка в форме свиньи, так как для немцев это животное символизирует удачу и страсть.

Печенье в виде поросенка. Фото: tupa-germania.ru

В Украине День святого Валентина, согласно прошлогодним опросам группы "Рейтинг", обычно празднуют чуть больше половины жителей - 54%. Причем львиную долю празднующих составляют молодые нерасписанные пары. К числу популярнейших среди украинцев подарков относятся сувенирные сердечки, цветы, собственные поделки, сладости и совместные ужины в кафе.