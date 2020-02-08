Морозы в Украине продержатся недолго - уже через пару дней на основной территории страны холодно не будет даже ночью. Однако воскресенье, 9 февраля, будет еще холодным и снег, который выпал в большинстве областей, не растает. А во вторник уже пройдет дождь.

Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

На левом береге Днепра ожидается морозная температура от -1 до -7 местами. Ночью столбики термометров в некоторых центральных, а также восточных и некоторых северных областях покажут от -6 в Чернигове до -17 градусов в Луганске, Донецке, Запорожье, Харькове и Днепре.

Юг Украины будет относительно теплым днем - до +3 тепла и с морозами до -13 ночью.

На Западной Украине днем будет примерно +2...+5 градусов, а ночью температура опустится до -6. Осадков в Украине не ожидается.

При этом на востоке Украины ночью температура может опуститься до -17 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В понедельник, 10 января, будет немного теплее. Самыми холодными будут восточные и некоторые центральные, а также северные регионы страны. В Луганске, Донецке, Запорожье, Днепре и Харькове ожидаются ночные морозы до -16 градусов. Днем в этих регионах температура будет от -1 до +4 градусов. В Сумах и Полтаве ночью до +10, а днем - около +3.

В остальных регионах Украины погода будет примерно одинаковой. Ночью можно ждать заморозков около -5 градусов, однако в Херсоне ожидается -12. А днем столбики термометров покажут от +5 и выше в большинстве регионов Украины.

В западных областях ожидается снег, на остальной территории страны солнечно.

Фото: meteo.gov.ua

Во вторник, 11 февраля, в Украине будет уже заметно теплее - ночные морозы до -7 градусов останутся только в восточной части Украины и в некоторых центральных регионах - Запорожье, Днепр, Полтава. Также небольших ночных заморозков можно ждать в Харьковской области. На левом берегу Днепра днем температура будет от -1 до +4 градусов, а на правом берегу будет заметно теплее - можно готовиться к +4...+8 градусам.

На всей территории Украины ожидается дождь или мокрый снег.

Фото: meteo.gov.ua

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