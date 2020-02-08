В аэропорт Запорожья пассажирка самолета, который прилетел из Шарм-эль-Шейха, ударила пограничницу. Она прибыла из отпуска с мужем и, вероятнее всего, была в состоянии алкогольного опьянения.

Как уточнила пресс-служба Госпогранслужбы, от удара пограничница упала и ударилась о стойку выдачи багажа.

"Муж с женой, вероятно, выпившие, решили, что им крайне необходимо самостоятельно разгрузить свои чемоданы. На замечания пограничного наряда по соблюдению режима в пункте пропуска пассажирка возмутилась и ударила по лицу инспекторшу пограничной службы. От удара пограничница упала и ударилась о стойку выдачи багажа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поведение мужа женщины также было агрессивным. Он отказывался реагировать на замечания пограничников и пытался оказать сопротивление им. По данному факту уже составили административный протокол.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины. Их подозревают в превышении власти или служебных полномочий.

Также "Страна" писала, что работники Службы безопасности Украины задержали бывшего пограничника с женой, который был дезертиром и скрывался в России, начиная с марта 2015 года. Женщина предложила пограничникам 300 долларов за содействие в оформлении фиктивного паспорта и индивидуального налогового номера