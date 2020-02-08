В Ухане, откуда по миру распространился коронавирус 2019-nCoV, вызывающий атипичную пневмонию, правоохранители задерживают людей прямо на улице и отвозят в больницу. Они забирают всех, у кого есть подозрение на болезнь.

Видео опубликовано в DailyMail.

В Ухане полиция задерживает людей прямо на улицах, или в собственных домах. Местные же чиновники проводят проверки состояния здоровья от двери до двери, чтобы определить потенциально зараженных, которых необходимо изолировать.

Власти уже заявили, что в карантинные зоны будут помещены 4 типа людей:

с подтвержденными случаями болезни;

с симптомами болезни;

те, кто находился в тесном контакте с заболевшими;

те, у кого лихорадка.

По состоянию на утро 8 февраля от вируса из Китая пргибли уже 724 человека. Количество инфицированных смертельным вирусом возросло до 34 888 человек по всему миру.

Ранее "Страна" писала, что появилось видео, как дезинфицируют эвакуированных из Ухани граждан Индонезии прямо у трапа.

Также мы рассказывали, что у двоих эвакуированных из Китая американцев нашли симптомы коронавируса.