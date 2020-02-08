Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин опроверг распространенную информацию о том, что называл экс-президента Украины Петра Порошенко страшным чудовищем, и что его отравили по его приказу.

Как сообщают "Украинские новости", Шокин даже не знает, "кому выгодно такое распространять".

"Я такого не говорил. Эта информация не отвечает действительности и является ложью. Я даже не знаю, кому выгодно такое распространять", - сказал он.

Также Шокин опроверг слова о том, что Порошенко "заслуживает пожизненного заключения, поскольку совершил ужасающие преступления против народа Украины", и что именно он отдал приказ о покушении на него.

Напомним, экс-генеральный прокурор Виктор Шокин не исключает, что его отравили ртутью в Украине. Причем он считает, что к его отравлению может быть причастен экс-вице-президент США Джо Байден.

Ранее "Страна" писала, что посольство США в Украине отказало экс-генпрокурору Шокину в продлении визы.