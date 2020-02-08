Министр образования Анна Новосад купила в Киеве квартиру почти за миллион гривен. Это вызвало продолжение разговоров о сверхдоходах украинских чиновников.

А в случае с Новосад многие вспомнили ее недавнее заявление, что при зарплате 36 тысяч гривен - недосягаемой для многих украинцев - она не может позволить себе иметь ребенка.

Так министр объясняла, почему ей и другим топовым чиновникам нужно платить большие зарплаты. Что, впрочем, вызвало больше сарказма, чем сочувствия.

Покупка же квартиры вызвала новый виток обсуждений о достатке Анны Новосад. Ведь, судя по этому приобретению, у нее есть куда больше, чем 36 тысяч.

"Страна" собрала отзывы на этот скандал.

Что за квартиру купила министр

Вчера в декларации Анны Новосад появилось новое жилье - 46-метровая квартира в столице. Ее стоимость указана в размере 944 200 гривен. Продавец жилья - фирма "Дисбуд". То есть это явно новострой.

"Дисбуд" входит в группу компаний DIM Андрея Насиковского. В Киеве у нее только один объект, где уже есть построенные дома. Это жилкомплекс "Автограф" недалеко от метро "Дарница".

Судя по документации проекта, там есть однушки площадью 45 квадратных метров (именно такую задекларировала Новосад).

Эти дома рекламировались, как оазис посреди леса. Правда, местные жители так не считали - и активно противостояли постройке, обвиняя застройщика в вырубке деревьев. Был большой скандал: речь шла о двух гектарах соснового леса. Но комплекс в итоге достроили, несмотря на протесты.

Но вернемся к Новосад. После поднявшейся волны хайпа министр подтвердила, что ее квартира - это новострой, в который она вкладывала с 2017 года.

"Друзья, уже вижу, что пошли новости о моей будто только что приобретеннй квартире. К сожалению, никакой сенсации — эта квартира в моей декларации с 2017 года. Наконец оформила имущественные права. Декларирую, как этого требует закон. Эту информацию вы можете найти в разделах "Ценные бумаги" (в декларации по 2017 год) и "Объекты незавершенного строительства" (в декларации за 2018 год). В процессе строительства появился целый дополнительный квадратный метр. Ура, теперь их 46!" – написала она в Facebook.

Может ли Новосад себе позволить квартиру?

Во время зарплатного скандала в Кабмине Анна Новосад заявляла, что получает на руки 36 тысяч гривен. И этого ей мало, чтобы родить ребенка и ни от кого не зависеть.

Тогда эти слова вызвали скандал - в Украине люди "рожают детей" и на меньшие деньги. Но это было еще не все. В декабре с учетом всех доплат и премий за несколько месяцев зарплата министрессы составила 138 тысяч гривен.

Также известно, сколько Анна зарабатывала, когда трудилась в Минобразования при министре Лилии Гриневич. За 2018 год ее зарплата составил 746 тысяч гривен - это примерно по 62 тысячи в месяц.

То есть она вполне могла вносить деньги за строящуюся однушку. Хотя не исключено, что именно "космическая" декабрьская зарплата поставила точку в этих взносах. Как раз после нее Новосад и оформила право собственности на новое жилье.

Реакция соцсетей

Тем не менее, соцсети отреагировали на миллионную покупку Новосад бурно.

Все так удивляются. Девочка постояла на майдане. Девочка попала в министерство с низкой зарплатой. Девочка купила квартиру в столице за миллион. Вам, блин, пофамильно перечислить тех, кто вылез на баррикады майдана и войны бомжом, а оттуда пришел миллионером?

Вот это ценности. А Новосад ещё скромная, поверьте", - пишет журналист Макс Назаров.

"Министру Новосад было мало 36 тыс грн зп на ребенка, поэтому она купила квартиру за 1 млн грн", - иронизирует журналист Денис Иванеско.

"Выяснилось, что та самая министр образования Новосад, которой не хватало зарплаты на то, чтобы завести ребёнка, купила квартиру за миллион. Теперь осталось найти жениха на миллион. И в декрет", - пишет замглавного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

А журналистка Оксана Богданова напомнила о том, что ЖК, в котором поселилась Новосад, является скандальным.

"В истории с квартирой Анны Новосад удивила не покупка, а жизненная позиция покупателя. 2016 год - проблемный застройщик, пикеты местных жителей против вырубки части хвойного леса под строительство дома, в ответ титушки и драки. Но советницу министра образования (на тот момент) это не остановило, потому что выгодно".