Сегодня, 8 февраля, состоится полуфинал Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020, где украинцы смогут проголосовать за понравившегося кандидата.

Всего в соревновании возьмут участие 8 исполнителей. Трое из них попадут в финал, который пройдет 22 февраля. Линии для голосования будут открыты лишь после того, как все участники представят свои музыкальные композиции.

Для того, чтобы проголосовать за понравившегося участника, нужно будет отправить смс с кодом исполнителя на номер 7766. Стоимость уведомления составляет 0,94 грн. Код участника будет его порядковым номером выступления.

Уточним, что за любимого участника можно проголосовать только один раз.

После того, как линии для голосования закроются, баллы зрителей и жюри будут суммироваться. В финал будут проходить первые три по рейтингу. Если же два участника наберут одинаковое количество баллов, то в финал попадет тот, у кого больше балл от зрителей.

Скриншот: facebook.com/eurovision.evrobachennya

Ранее мы рассказывали, где можно будет посмотреть первый полуфинал Национального отбора Украины на песенный конкрурс Евровидение-2020.

Ранее "Страна" писала, что появилось расписание конкурса и порядок выступления участников.