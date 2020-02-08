Глава МВД Арсен Аваков посетил Италию вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Их совместные фото появились в Твиттере у министра.

Он присутствовал на встрече по поводу украинского гвардейца Виталия Маркива, которого приговорили на четверть века за то, что он якобы убил итальянского журналиста на Донбассе.

"Дело гвардейца Маркива в центре внимания украинской делегации в Италии во главе с президентом Зеленским. Президент Украины поднял этот вопрос на самом высоком уровне с Президентом и премьер-министром Италии", - говорится в сообщении Авакова.

Интересно, что в пятницу, когда визит уже начался, Арсен Аваков написал уничижительный пост против главы НАБУ Артема Сытника. Он потроллил антикоррупционера в ответ на его обвинения против министра (детальнее об этом можно почитать здесь).

Кстати, вчера против Сытника в Раде уже собрали подписи и готовятся обсуждать вопрос отставки директора НАБУ.

То есть во время своей заочной перепалки с Сытником Аваков был с Зеленским в Италии. Что, кроме прочего, подрывает слухи о скорой отставке министра.

Напомним, что в пятницу, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Итальянскую Республику. У него запланированы встречи с президентом Италии Серджио Маттарелла и премьер-министром Джузеппе Конте.

Мы писали, что Зеленский встречается с Папой римским.