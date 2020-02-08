Процедуру предоставления российского гражданства снова упростят. Получить гражданство можно будет, не отказываясь от другого гражданства. Законопроект могут внести в Государственную думу РФ уже в феврале.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на свои источники.

Речь идет о том, чтобы признать утратившим силу пункт "г" части первой статьи 13 закона "О гражданстве Российской Федерации". Согласно ему, одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства.

Сейчас отказ от первого гражданства для украинцев, желающих стать россиянами, носит уведомительный характер: достаточно отослать по почте свой паспорт в украинское посольство. При этом многие отсылают пустое письмо, чтобы сохранить украинский документ.

Работа над законопроектом завершается, после согласования с администрацией президента он будет направлен в Госдуму.

Статью 13 закона "О гражданстве" могут ожидать и другие изменения: отмена требования о непрерывном проживании на территории России иностранца-соискателя гражданства РФ в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию.

Ранее "Страна" писала, что "полиция ДНР" начала проверять владельцев украинских паспортов.

Также мы рассказывали, что Россия отменит экзамен по русскому языку для украинцев, желающих получить гражданство.